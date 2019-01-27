永福樓將收攤 房仲：商圈型態轉變百貨吸客

（中央社記者潘智義台北27日電）台北東區江浙菜老店永福樓不堪高租金歇業，房仲表示，東區商圈型態轉變，民眾消費習慣也不同以往，東區百貨公司內的餐飲業吸客，恐怕比租金影響還大。

座落台北市東區的40年知名江浙菜老店永福樓，因東區商圈沒落、買氣減少，加上與房東協調降租金未果，公關表示，已確定將於2月24日歇業。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，以永福樓所在建築1樓的莎莎美妝、葡吉港式飲茶每坪租金約新台幣2萬至2.5萬元，永福樓在2樓每坪租金應在1/2至1/3，也就是1萬元左右，且承租整層坪數多，租金應更便宜。

她說，東區商圈型態轉變，民眾消費習慣也不同以往，東區百貨公司多，百貨公司內的知名品牌餐廳更多，餐廳是百貨公司招商重點，一站式的消費，甚至連結捷運，進出方便，像永福樓這種老餐廳所在街廓逛街的人潮已不如以往。

徐佳馨解釋，東區是長形商圈不易聚集人潮，但士林、西門町是方形商圈，較易聚集人潮，近來西門町逛街的人明顯比東區多。

她指出，西門町熱門地點5、6年前每坪約1.5萬至2萬元，目前約2萬至2.5萬元，多為小店面，坪效高。像永福樓這種位於東區的老餐廳，販售單點菜色，價格相對較高，不易吸引單身客或少數幾人消費層，要一群人吃才過癮。

她認為，永福樓所在樓層若隔間成多家餐廳會是可行方案，甚至由餐飲集團多家品牌餐廳進駐都是可行辦法，畢竟當地租金高卻「不貴」，不能單以租金高看待東區商圈經營不易。（編輯：黃國倫）1080127