貿協打造指南星俱樂部 零時差助業者新南向

中華民國對外貿易發展協會29日舉辦2019新春茶會暨「指南星俱樂部」線上互動平台啟用儀式，董事長黃志芳表示，新南向國家企業家聯誼會會員可藉此隨時取得目標市場最新商情，並有助縮短貿協回應時間。中央社記者廖禹揚攝 108年1月29日

（中央社記者廖禹揚台北29日電）為協助台灣企業拓銷新南向市場，外貿協會推出線上互動平台「指南星俱樂部」，約1400家新南向國家企業家聯誼會會員，可透過平台即時取得目標市場最新商情，縮短貿協回應時間。

經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會去年成立新南向國家企業家聯誼會，約有1400多家對新南向市場有興趣的台灣企業參與，為加速對業者服務，外貿協會今天舉辦2019新春茶會暨「指南星俱樂部」線上互動平台啟用儀式，打造零時差的資訊交流空間。

外貿協會董事長黃志芳表示，在數位時代，除了實體互動，社群平台的應用也相當重要，透過這個平台，業者可以隨時掌握新南向國家商情資訊、重要活動，其中也會依照業者關注議題與國家進行分組，以議題導向方式提供服務，也不像過去需要透過多個單位傳遞訊息，可增加服務即時性。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年全球經濟預測悲觀，但在黑暗之中仍能看出幾點燭光，新南向國家就是其中之一，例如印度受美中貿易戰影響小、內需市場大，是受到看好的市場，其他新南向國家也可能受惠美中貿易戰的轉單、生產據點移轉效應；孫明德指出，現在是台商轉移據點的好時機。

不過，由於新南向國家語言、文化、政經情勢多元，投資風險及不確定性也相對較高，孫明德認為，外貿協會扮演嚮導角色，透過貿協平台可以快速掌握商機，降低台商到當地布局所要付出的「學費」。（編輯：李信寬）1080129