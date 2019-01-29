中光電去年淨利成長15% 每股賺4.65元

（中央社記者潘智義台北29日電）背光模組廠中強光電公司今天召開法人說明會，公布去年歸屬母公司股東淨利新台幣20.2億元，年增15%，每股盈餘4.65元，較前年的4.03元成長。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿指出，受到傳統淡季、農曆年工作天數減少影響，今年第1季整體出貨量將較去年第4季減1成多。

林惠姿表示，整體消費市場成長有限，僅工控、車載、公共顯示領域具成長動能。中光電將持續精進各式導光板、導光鏡片及特殊光學控制膜片研發，以開發輕薄短小及節能、防窺專用、高動態對比（HDR）的相關高價值應用顯示器產品。

她說，中光電藉由不含背光模組面板（Open Cell）、導光板、觸控螢幕以及組立全部內製的一條龍技術及生產整合商業模式，順利接獲國際客戶訂單，搶攻車載、工控、醫療、電競、智慧家居等市場，並鞏固在公用顯事器（PID）應用背光模組與LCD模組的領先地位。

中光電影像產品事業群總經理陳士元表示，影像產品事業群於2018年持續推展多元應用創新解決方案，包括首台超高解析度（4K2K）發光二極體（LED）家用智慧語音控制投影機、4K2K雷射超短焦家用智慧投影機等。

中光電會中公布2018年第4季合併營收新台幣144.14億元，分別較第3季及前年同期減少3.5%及4%。合併毛利率19.9%較第3季20.0%略降0.1百分點，但由於高階產品出貨比重增加使產品組合優化，合併毛利率較去年同期18.6%提升1.3個百分點。

中光電統計，去年第4合併營業淨利7.40億元，較第3季及前年同期分別減少13.8%及8.8%。合併稅後淨利為7.06億元，分別較第3季及前年同期減少4.3%及13.4%。去年第4季歸屬母公司股東淨利6.98億元，較第3季成長3.6%，並較前年同期減少12.2%；2018年第4季基本每股盈餘為1.61元，略優於第3季的1.55元。

中光電說，累計2018年全年合併營收556.73億元，較2017年增加5%。由於持續致力於提高營運績效，以及有利匯差影響，合併毛利率18.6%較2017年的17.1%增加1.5個百分點。

中光電2018年合併營業利益23.02億元，年增33%。合併稅後淨利21.28億元，歸屬母公司股東淨利為20.2億元，分別較前年成長25%及15%；2018年全年基本每股稅後盈餘為4.65元，較前年的4.03元成長。（編輯：張均懋）1080129