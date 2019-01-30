日立備216.5億收購永大 擬納入全資子公司

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）日立製作所（Hitachi）表示，已準備新台幣216.5億元自有資金，以每股60元公開收購永大全數股權，規劃將永大納入全資子公司。

日立今天發布新聞稿指出，日立製作所透過全資子公司台灣日立電梯，以全數取得台灣永大股份為目的，今年1月17日至3月7日，以每股新台幣60元價格進行公開收購。

日立指出，永大29日董事會已決議通過相關建議案，顯示此次公開收購進展順利。日立已準備新台幣216.5億元自有資金進行公開收購。

日立指出，與全資子公司日立大廈系統共計持有永大11.7%股份，計畫透過此次公開收購，將永大納入全資子公司。

在此次公開收購之前，日立與持有永大機電4.3%股份的永大機電前董事長許作立，已就許作立將應募此次公開收購事宜，簽訂合約。

日立強調，此次公開收購符合台灣政府相關法令規範；每股新台幣60元公開收購價格，是基於日立發表此次公開收購計劃前一天、去年10月25日的股價，並加上20%溢價計算得出的價格。

透過此次公開收購，日立表示永大將進入日立集團，不僅擴充產品組合，並可運用日立以物聯網（IoT）為主的技術優勢，強化產品競爭力和維護服務水準，以擴大在中國與亞洲事業。

日立此次最低收購永大約8850萬股，占總數約21.66%，最高收購約3.6億股，總數約88.32%。目前外資法人持有永大股權比重約51.7%。

市場評估，日立公開收購的最低股權比例21.66%，是以日立本身原有持股加上公司可控制的股權為基礎，除了日立持股約11.7%外，永大前董事長許作立本人持股、員工持股信託、福委會、永大文教基金會等加總比例約9.89%與其他部分。

若此次公開收購屆滿，日立未取得永大100%股權，根據公開收購說明書，日立不排除繼續每股60元作為對價，以股份轉換方式以現金收購永大剩餘股份。（編輯：李信寬）1080130