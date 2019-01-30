本土咖啡出招 聯手日本抹茶品牌

（中央社記者江明晏台北30日電）本土咖啡品牌cama cafe聯手日本百年抹茶品牌辻利茶舖推出新品，除了吸引新客群，也期望拉高客單價，cama cafe計劃今年底興櫃，展店目標為160家，盼2020年底前轉上櫃。

cama cafe董事長何炳霖今天受訪時表示，cama cafe持續以異業合作方式拓展市場能見度，過去曾和美珍香、賓士smart、Sony都有過策略合作，這次攜手日本抹茶品牌辻利茶舖聯名推出新商品，首推「抹茶咖啡拿鐵」，除了吸引新客群，也期望拉高客單價。

辻利茶舖總經理內田翔太郎表示，推出聯名不是跟風熱潮，而是希望將這議題的廣度加深，目標是以茶入生活，讓日本百年抹茶品牌在台灣文化扎根。

cama cafe日前決定啟動IPO計畫，目標是今年9月公開發行、年底興櫃，希望在2020年底前轉上櫃。

何炳霖表示，至去年底cama cafe全台連鎖門市112家，今年展店目標為160家，目標是3年後全台連鎖店數300家，年營收期望達到新台幣15億元。過去cama cafe展店腳步穩健，以每年平均開出20家新店速度站穩市場，今年展店腳步加快，主要是為IPO做好準備。

近來許多餐飲店都因租金問題黯然歇業，面對此問題，何炳霖表示，租金、人事、物料是3大成本，cama cafe的營業額中，租金就占1.5成至2成，人事占1.5成，物料占3至4成，控制不好都會壓縮毛利空間，其中租金更是讓人「又愛又恨」，如果地段好吸引人潮，卻又面臨高租金要衝營業額的窘境。

他指出，cama cafe的策略是強調小店面、外帶為主打，成功創造高坪效，目前營運策略也暫不打算開設大型旗艦店，不過如果進入其他市場如中國大陸則會有不同想法。（編輯：李信寬）1080130