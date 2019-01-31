上市公司每位董事酬金 只有中信金破5千萬

（中央社記者田裕斌台北31日電）台灣證券交易所公布上市公司2017年董事酬金實際支領數，在928家上市公司中，僅有1家上市公司中信金控平均每位董事酬金超過新台幣5000萬元。

根據證交所公布資訊，中信金平均每位董事在2017年的酬金高達5034.8萬元，總計付出董事酬金達3.52億元。

至於平均每位董事酬金在4000萬元以上的上市公司則包括台積電、統一超，台積電平均每位董事酬金4497.5萬元，統一超平均每位董事酬金也有4276.9萬元的水準；此外，包括統一、大立光、彩晶、國巨的董事，在2017年平均每位領走超過2000萬元的酬金。

不過，若以董事酬金加計員工酬勞排名，排名則出現大挪移，台積電以平均每位董事領走9111.9萬元居冠，統一則是以5906.6萬元排名第2，中信金董事雖沒領員工酬勞，但因董事酬金水準超高，保住第3，統一超、大立光、聯發科董事平均也領走超過4000萬元。

值得注意的是，聯發科每位董事平均酬金僅672萬元，但若加上員工酬勞後，每位董事可領4260.9萬元，董事酬金僅佔整體酬勞的15.77%，凸顯出科技產業董事多半兼任高階經理人，薪水遠比董事酬金高的現實。

在前10大平均每位董事酬金加計員工酬勞的上市公司中，除了台積電、聯發科外，包括大立光、可成、友達、鴻海等科技業也都有兼任員工的董事，員工酬勞遠高於董事酬金的現象，尤以鴻海平均每位董事酬金僅152.2萬元，但若加計員工酬勞後，平均每位董事酬金暴增至2774.2萬元最為驚人。（編輯：楊凱翔）1080131