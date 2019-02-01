1月PMI回升至47.9% 製造業展望景氣仍保守

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布經季調後的1月製造業採購經理人指數（PMI）為47.9%，較去年12月回升，中經院院長陳思寬認為，可能與部分產業有年前拉貨效應有關，不過整體製造業對於上半年景氣態度仍偏保守。

PMI以50%作為景氣榮枯線，當指數大於50%，代表景氣呈現擴張，反之則代表景氣緊縮。

2018年12月季調後PMI續跌至44.8%，為2012年7月、指數創編以來最快緊縮速度，今年1月PMI雖然連續3個月呈現緊縮，但指數回升3.1個百分點至47.9%。

陳思寬分析，1月PMI緊縮速度減緩的原因來自於新增訂單與生產指數回升，主要貢獻則來自於電子暨光學產業，食品暨紡織業也因年前拉貨力道強，帶來一些推力，不過對於PMI指數上揚，因夾雜年前拉貨效應，難以斷定景氣已經谷底反彈，必須持續觀察。

進一步觀察製造業6大產業PMI，食品紡織業因年前拉貨強，唯一回報擴張，PMI達62.3%，其餘5大產業皆回報緊縮。

至於全體製造業的未來6個月景氣狀況指數，雖然連續5個月呈現緊縮，但指數微升1.7個百分點至34.9%；中經院助理研究員陳馨蕙說明，去年底因為貿易戰紛爭等因素，市場有點「驚慌失措」，指數跌至創編以來最快緊縮速度，1月訪查廠商時，可以發現市場氛圍趨於穩定，只是廠商普遍還是認為待3月、貿易戰90天喘息期結束後，展望前景會更加明朗。（編輯：林沂鋒）1080201