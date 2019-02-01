雙11買到荷包空 年前消費力道轉弱

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布1月非製造業經理人指數（NMI）為49%，適逢年前消費旺季，指數卻轉呈緊縮，中經院分析，主因是消費型態轉變，尤其去年周年慶、雙11等活動，沖淡了年前的消費力道。

農曆年前，住宿餐飲、金融保險、零售、運輸倉儲等產業迎接消費旺季，業績會有明顯進補，當月NMI也多有顯著的彈升；今年1月，NMI卻中斷連續2個月的擴張，轉呈緊縮，指數較上月下跌2.6個百分點至49%。

中華經濟研究院院長陳思寬說明，零售業沒有感受到年前的需求力道，推測是因為去年9至11月，百貨周年慶、電商雙11等活動很多，帶動一波消費潮，也對年前需求造成排擠效果。

中經院助理研究員陳馨蕙進一步指出，現在民眾習慣去綜合型商場一次採購多項產品，街邊店收了不少，而電商興起，又常常推出促銷活動，均改變了民眾的消費習慣，也淡化了農曆年前的旺季效應。

觀察1月8大產業NMI表現，零售業、營造暨不動產業、金融保險業與批發業都低於50%呈現緊縮，資訊暨通訊傳播業NMI持平，住宿餐飲業、教育暨專業科學業以及運輸倉儲業則呈現擴張。

住宿餐飲業因陸客減少，面臨較大的挑戰，陳馨蕙表示，政府推出暖冬補助後，住宿餐飲相關指標短期有回升，但廠商對於未來的看法並沒有非常樂觀，不過國內廠商還是很有競爭力，他們現在也陸續透過轉型、調整商業模式，來刺激買氣。

陳思寬則說，政府除了推暖冬補助，也鼓勵各鄉鎮發展特色，如果效果可以銜接，就可以慢慢地把景氣、地方發展帶動起來。（編輯：鄭雪文）1080201