打造冠軍級企業 德經長提國家工業戰略

（中央社記者林育立柏林5日專電）全球產業競爭日趨激烈，德國經濟部長阿特麥爾今天宣布新的工業戰略，透過國家基金入股、修改壟斷法等方式，確保德國在汽車、航太等領域的領導地位。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）表示，各國政府都在擬定工業戰略，沒有一個成功的國家完全交給市場來決定。

他說，全球市場大者恆大，尤其在通信、網路和數位化領域，美國和中國在過去20年出現許多世界級企業，「歐洲需要打造更多冠軍級的企業，才能跟美國和中國競爭」。

在一份長達21頁的「國家工業戰略2030」中，阿特麥爾特別列舉德國的9大重點工業，分別是基礎材料、化學、機械與生產設備、汽車製造與零配件、航太、光學與醫療、武器、綠色科技、3D列印。

他舉西門子公司（Siemens）、蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）、巴斯夫集團（BASF）、德意志銀行（Deutsche Bank）和汽車製造為例，表示「這些企業的存續攸關國家利益」，有必要強化它們的競爭力，作法包括控制能源價格和社會保險支出，以及修改歐洲聯盟（EU）和德國的壟斷法，以降低合併的門檻。

此外，阿特麥爾也舉機器人製造商庫卡（Kuka）為例，這家專精智慧工廠的大廠，由於沒有德國企業願意接手，2016年被中國美的集團收購，引發高科技外流的疑慮。

為了避免類似的事件再度發生，阿特麥爾建議由政府成立國家基金，必要時可以入股，「以防止核心科技被買走」。

阿特麥爾說，德國和歐洲不能繼續對中國和美國的發展袖手旁觀，一定要主動出擊，培養龍頭企業，目標是在2030年前，將工業產值占國內生產毛額的比例從原來的23%提升到25%。

這份戰略公布後，未來幾個月阿特麥爾將與政府和業界的代表協商，然後付諸行動。（編輯：郭中翰）1080206