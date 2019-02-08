中國大廠估德國電池廠規模 將超越特斯拉

（中央社記者林育立柏林7日專電）中國電池大廠寧德時代的主管透露，未來在德國的電池芯廠，規模將比電動車先驅特斯拉（Tesla）還大，以滿足歐洲汽車工業對車用電池的強勁需求。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，寧德時代歐洲區總裁曾特葛拉夫（Matthias Zentgraf）日前在波洪（Bochum）舉行的一場電動車論壇表示，寧德時代在德國設廠生產電池芯，初期的產能規劃是14吉瓦時（GWh）。

他透露，最遲從2026年開始，產能將擴充到3位數字，遠遠超越特斯拉目前的20吉瓦時。

寧德時代看好歐洲市場，與歐盟最近通過的嚴格汽車碳排標準有關，各大車廠被迫生產更多的電動車以符合規定。

其中，德國車廠BMW已向寧德時代下了40億歐元的訂單，福斯（Volkswagen）也向南韓的樂金化學（LG Chem）、三星（Samsung）和寧德時代下單，訂購總值480億歐元的電池芯。

去年，寧德時代首度超越日本的松下（Panasonic）成為世界第一大電池芯廠商。目前寧德時代的產能已達25吉瓦時，曾特葛拉夫預估到了2020年，總產能可達100吉瓦時。

寧德時代的德國廠位於中部圖林根邦的首府艾福特（Erfurt），預計2021年開始量產，這也是德國第一座電池芯工廠。（編輯：高照芬）1080208