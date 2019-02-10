威州勞動市場不利 鴻海招工恐更難達標

（中央社芝加哥10日綜合外電報導）鴻海在美國威斯康辛州的設廠計劃，傳出招工進度較承諾目標嚴重落後。專家並指出，威州失業率低加上美國其他地區的求才競爭，使得鴻海能否達成招工目標令人深切懷疑。

美國「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，根據鴻海和威州政府2017年7月簽訂的合作備忘錄（MOU），鴻海打造的威谷科技園區將在2032年底前創造1萬3000個就業機會，且平均年薪接近5萬4000美元（約新台幣166萬元）；威州則將提供鴻海30億美元（約新台幣924億元）的減稅和其他補助。

但一年半過後，截至去年12月，威谷園區總共只雇用178人，距離鴻海的年終目標1040人差距甚遠。加上傳出設廠計畫可能較最初協議顯著改變，尤其是更強調研發工作，令人日益懷疑鴻海能否在15年內達成充滿野心的招聘目標。

鴻海1月31日發布聲明表示，投資威谷及創造1.3萬個工作機會的承諾並未改變。鴻海董事長郭台銘1日又說，威州投資案原本規劃大量生產，但美國有科技創新環境和人才，現在把計畫部分調整到研究發展。

美國勞動市場專家指出，威州失業率僅3%，且全美對高科技人力的需求競爭激烈，已證明鴻海在吸引人才前來威谷就業時充滿挑戰。

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin in Madison）經濟學教授威廉斯（Noah Williams）表示：「鴻海出現招工困難並不令人意外，因為勞動市場非常緊俏。」

威廉斯指出，威谷園區的焦點轉向研發，可能令鴻海更難達到招聘目標，因為威州的工程師畢業生供給，不夠滿足鴻海的數以千計增僱需求。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）經濟學教授赫普爾（Susan Helper）也表示：「我不認為這是可行的計畫。…我從未聽聞研發實驗室雇用1萬3000人。」

赫普爾還說，鑒於科技業發展氣氛更活絡，競爭的就業機會更多，鴻海要吸引大量工程師前來威州東南部就業將是挑戰。

「你搬去矽谷，若就業不順利，可以想像你還能去找數以百計的其他雇主。但你到威州的蒙特普萊森村（Mount Pleasant），在那裡落腳，哪裡去找下一份工作？」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080210