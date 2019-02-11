美加鑽油鋼管需求旺 中鴻增班擴產到年底

（中央社記者韋樞台北11日電）國際油價今年初以來反彈，美國和加拿大的油井數維持高檔，相對鑽油管的需求增加。中鴻鋼鐵決定旗下高雄大發和鹿港彰濱廠從春節開始增班生產持續至今年底，產量可望創高。

受到沙烏地阿拉伯及俄羅斯實施減產及美國制裁委內瑞拉等因素，國際油價上揚，中鴻鋼鐵蒐集資料顯示，油價今年初以來反彈，光是美國截至去年12月底的油井口數創下1080口新高，今年1月的口數只在個位數增減，持續維持高檔。

中鴻鋼鐵發現，加拿大冬天的鑽油井口數似乎未受天寒地凍影響，反而因為地層結實好鑽，加上美國的油井數維持高檔，對鑽油管的需求不減反增，統計去年全年中鴻鑽油管銷售量達16.8萬公噸，多於前年的13萬公噸。

中鴻表示，看好美加地區對鑽油管需求增溫，中鴻從去年起便逐步訓練增班生產，包括高雄大發廠和鹿港彰濱廠在春節期間只休息除夕到初三共4天，其餘時間全數增班生產，大發廠從每天1班增為2班，彰濱廠從每天2班增為3班生產。

中鴻決定，增班生產狀態將一直持續到今年底，屆時彰濱廠全年鑽油管產量可逾20萬公噸，大發廠產量可達4萬公噸，合計約24萬公噸，創近年新高。

中鴻指出，因為美國的鑽油管價格相當好，雖然台灣銷美國的鑽油管被課徵25%的關稅，但沒有銷量限制；面對沒有25%關稅、但卻有銷量限制的韓國鑽油管的競爭，中鴻仍有一些利潤，決定增班擴大生產。

中鴻評估，去年12月和今年1月因為鋼價提前修正而開出跌盤，但上游煉鋼的煤炭和鐵礦砂價格卻居高檔，壓縮了利潤，目前看來3月可望開出上漲的盤價，再加上利潤較佳的鑽油管產銷增量，能讓首季的財報得以平衡，維持正成長。（編輯：張均懋）1080211