兆豐金團拜發紅包 員工年終加分紅可逾8個月

（中央社記者韓婷婷台北11日電）兆豐金控今天舉行新春團拜，董事長張兆順表示，今年兆豐金平均年終獎金達4.8個月，若加計去年獲利5%的員工分紅平均每人3.25個月，合計可超過8個月。

張兆順說，兆豐金每年除了年終獎金外，還可依獲利表現發放員工分紅，內部規定上限達獲利的5%，希望建立員工獎金與獲利連動的制度，讓員工可以分享公司獲利的成果。

今年兆豐金預計徵才600人，以消費金融人才為重點，張兆順說，去年在法令遵循、洗錢防制上加了不少人手，今年在內稽內控上比較穩定，因此預計要大力增加消金人員，兆豐金也有不錯的制度，每年晉薪與升遷平均加薪都在3%以上，表現優異者還可破格任用。

張兆順指出，過去兆豐金獲利只有來自於企業金融，在去年訂為「消金元年」後，希望建立消金成為獲利新動能，尤其在企金面臨利差的削價競爭下，固守過去作法成長不易，消金將著重在房貸、財富管理業務，從現有存款戶中發掘業務所在，可為公司及客戶創造價值。

此外，過去兆豐金擅長的外幣放款，去年在美元持續升息下，客戶借款意願大減，存放比僅約5成，在美國今年升息動作可望趨緩下，兆豐金也將重新衝刺外幣放款的成長。

張兆順說，雖然今年環境相當嚴峻，包括美中貿易戰波濤洶湧、英國脫歐也歹戲拖棚，黑天鵝不少，但在不好的環境下也有適應的方法，好的企業可以利用經濟情勢發展出自己的特色及韌性，兆豐金主管應把創造價值放在心中，好好規劃可以在集團內如何相互合作。(編輯：李信寬)1080211