譜瑞-KY去年每股賺25.67元 今年第一季營收降

（中央社記者張建中新竹14日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY去年稅後淨利6506萬美元，創歷史新高，每股純益0.85美元，折合新台幣25.67元。譜瑞-KY預期，第一季營收將季減4%至13%。

譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果。受惠大客戶推出新款筆記型電腦與平板電腦，譜瑞-KY去年第4季營收攀高至1.01億美元，季增18.3%，稅後淨利2244萬美元，每股純益0.29美元，折合新台幣9.01元。

因客戶新產品推出時間延遲影響，譜瑞-KY去年整年度營運成長趨緩，總營收3.43億美元，僅小幅增加0.8%，毛利率41.46%，稅後淨利達6506萬美元，年增2.34%，每股純益0.85美元，折合新台幣25.67元。

展望今年，譜瑞-KY董事長趙捷預期，第一季營收約8800萬至9700萬美元，將季減4%至13%，毛利率維持在40%至43%。

趙捷表示，客戶筆記型電腦與平板電腦新產品效益持續發酵，需求健康，將是譜瑞-KY第一季表現相對強勁的產品線。

趙捷看好今年面板驅動IC產品可望有快速成長，並預期面板驅動暨觸控整合單晶片(TDDI)今年應可開始貢獻業績，只是營收比重仍將為低個位數百分點。（編輯：郭萍英）1080214