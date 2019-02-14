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三接案保育類珊瑚調查 中油：水下攝影未發現

最新更新：2019/02/14 21:46

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）遭指拒絕進行水下攝影調查，導致三接案環差難以通過，中油表示，已在觀塘工業港進行水下攝影調查，在該區未發現保育類柴山多杯孔珊瑚。未來若發現珊瑚蹤跡，將調整落墩位置。

中油選定觀塘工業港興建第三天然氣接收站，因涉及大潭藻礁生態，遭到環團、保育界反對。前環保署副署長詹順貴在臉書上指出，中油觀塘案送進環保署，專案小組第1次審查後，即一再於行政院內部開會，建議中油應該徹底潛水攝影調查，但中油總有各種藉口拒絕，結果自然是一再被中研院調查結果襲擊，導致環差案難以通過。

對此，中油今天表示，已依專案小組決議進行工業區藻礁生態系調查及工業港水下攝影ROV（水下無人載具）調查，在棧橋區沿線區域都未發現柴山多杯孔珊瑚。

中油承諾，施工前會再次確認是否有柴山多杯孔珊瑚，若有發現柴山多杯孔珊瑚將立即調整落墩位置，施作時也會採取震動度最小的全套管工法。

另外，中油也強調，將依環評承諾，維持觀塘工業區未開發區現況，區域內的保育野生動物、柴山多杯孔珊瑚也不會被破壞，並定期進行監測及物種調查，為保育柴山多杯孔珊瑚盡心力。（編輯：楊凱翔）1080214

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