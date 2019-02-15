譜瑞去年獲利創高 外資目標價上看630元

（中央社記者吳家豪台北15日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY去年獲利創新高，歐系、亞系、美系外資發布研究報告，給予優於大盤或買進評等，目標價設在新台幣630元、615元、600元。

譜瑞股價今天開高，盤中最高漲到562元，漲幅超過7%。

譜瑞去年稅後淨利達6506萬美元，創歷史新高；每股純益0.85美元，折合新台幣25.67元。譜瑞預期今年第1季營收將季減4%至13%。

歐系外資表示，譜瑞在蘋果供應鏈中擁有獨特地位，2020年還有資料中心題材加持，股價後續漲勢可期，將2019年、2020年每股盈餘預估值上修0.4%、0.2%至30.19元、35.61元，維持「優於大盤」評等，目標價從600元調高到630元。

亞系外資指出，譜瑞生產的iPad時序控制器、源極驅動（source driver）IC、高速轉換器業務有助於度過今年上半年產業淡季，明年還有資料中心利多題材，將譜瑞2019年、2020年高速傳輸產品營收預估成長率從8%、7%上修到19%、22%，同時調升譜瑞今明年每股盈餘預估值10%至30.75元、37.79元，投資評等從「賣出」升至「買進」，目標價從390元大幅上修到615元。

美系外資預估，譜瑞高速傳輸介面和源極驅動IC營收今年將成長16%、19%，且譜瑞產業地位領先、擁有完整專利組合，有助搶占資料中心建置、數據傳輸和面板解決方案等商機，將譜瑞2019年、2020年每股盈餘上修2%、0.4%至31.33元、37.69元，維持「買進」評等和目標價600元。（編輯：林沂鋒）1080215