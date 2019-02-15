邑錡首季營運挑戰新高 今年營運看旺

（中央社記者韓婷婷台北15日電）縮時攝影機廠邑錡受惠物聯網應用及智能家庭趨勢帶動，深耕多年的自有品牌OBM及ODM業績成長，1月營收見到顯著成長，董事長陳世哲看好今年成長動能強勁，首季將挑戰新高。

邑錡在去年全年營收新台幣5.07億元，改寫歷年次高紀錄，今年1月營收新台幣5902萬元，繳出近18個月單月營收新高，較去年同期大幅成長80.1%。法人估今年營收成長動能可望超過30%，獲利有機會挑戰翻倍成長。

陳世哲表示，1月營收衝高，主要受惠創新ODM業務開拓客戶基礎與提升單一訂單金額策略有成，帶動既有主要客戶訂單穩步提升，在產品汰舊換新需求帶動下推動1月營收衝高。

展望今年第一季，陳世哲表示，目前接單看來，3月有機會進一步挑戰106年6月創下的6320萬元歷史新高紀錄，今年第一季營運目標可望挑戰單季歷史新高，歷經多年耕耘，預期今年營運將轉趨穩定，有機會見到較顯著的成長動能。

邑錡今天舉辦2019年春酒晚會，陳世哲回憶，為擺脫電子業產品設計普遍仿冒風險，堅持以創意、創新作自我挑戰，以期厚植品牌企業價值，選擇的是一條辛苦的道路。於2009年自創「Brinno」自有品牌，不走傳統電子代工，另行開闢全新的「縮時攝影」市場。所幸過去10年從未虧損。

陳世哲指出，從最初的設計靈感、產品研發技術、製造瓶頸克服、到市場教育，讓消費大眾了解「縮時攝影」的新概念以及廣泛的實際應用，進而創造新市場的需求；從一台一台的產品推廣到如今布建全球60多個國家的經銷網絡，不但站穩全球縮時攝影領先地位，更靠自有品牌「Brinno」把縮時攝影產品帶到世界國際舞台上發光發熱，這是「Brinno」從零到一的進步。

陳世哲看好自有品牌OBM業務有望隨著物聯網應用及智能家庭趨勢明確，帶動品牌市占率逐步提升，有信心在ODM及OBM雙引擎熱轉下帶領邑錡未來營運表現挑戰高峰。（編輯：郭萍英）1080215