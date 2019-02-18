鴻碩高頻高速傳輸訂單旺 營收成長上看雙位數

（中央社記者韓婷婷台北18日電）顯示器訊號傳輸線龍頭廠鴻碩受惠高頻高速傳輸需求趨勢，加上車載、醫療、遊戲等新應用比重拉高，訂單滿載，產能吃緊，法人估今年營收持續拚雙位數成長，獲利超越半個股本。

鴻碩顯示器訊號傳輸線在全球市占穩居5成至6成左右，為全球龍廠商，全世界每兩台螢幕就有一台使用鴻碩的訊號線。鴻碩具有高度垂直整合能力，產品從模具開發、沖壓到射出成形、後端組裝等皆為自行研發製造，在成本優勢加上大者恆大規模經濟效益下，鴻碩已連續5年獲利成長。

鴻碩去年在企業換機潮加上電競高階PC需求帶動，全年營收新台幣31.18億元，年成長19.56%，累計前3季稅後盈餘為2.65億元，EPS為3.73元，法人估鴻碩去年第4季獲利將優於第3季的1.68元，全年EPS將超過5元，在全球景氣風波起伏不定之下預估仍有機會繳出掛牌以來新高的EPS表現，股利同樣將採取高配息政策。

鴻碩表示，顯示器每年規模約1.2億台左右，營運規模相對穩定，已是相當成熟的產業要見到大幅成長也不容易；2011年開始市場競爭趨勢下，零組件走向規格化，歷經產業汰弱留強下，造就大者恆大的趨勢，鴻碩也從2013起擺脫虧損，在規模經濟加上上下游垂直整合效益下連續5年繳出成長的成績，2017年EPS為4.8元，2018年有信心較2017年再成長。

鴻碩在站穩顯示器訊號傳輸線後，近年積極跨入通路及HDMI、TypeC、U3等高階訊號傳輸線，並布局車用、醫療、遊戲機及新能源領域。

展望今年，鴻碩1月營收3.07億元，月增16.8%，年增25.25%為接近8年新高，鴻碩表示，目前接單狀況不錯，維持滿載生產，2月因工作天數較少營收將受到影響，3月則不看淡，整體第1季營收將優於去年，看好高頻高速傳輸需求逐步增長，加上HDMI及Type C等利基型產品新應用領域營收貢獻拉高，營收成長目標可望維持去年雙位數成長，獲利方面，如果市場匯率及原物料兩大主要變數能較穩定，獲利則相對樂觀。

鴻碩表示，今年成長動能將來自遊戲機、醫療、車載及新能源等領域，遊戲機除了SONY外，另一家日廠也在接洽中，車載顯示器的傳輸訊號線，目前營收占比約5%左右，醫療用傳轉訊號線也有機會逐步成長；另外，今年有機會跨入新能源領域，例如風力發電的跳接盒的訊號線，有機會在第2季或第3季開始出貨，都將為未來營運累績新動能。（編輯：蘇志宗）1080218