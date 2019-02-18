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上緯供西門子歌美颯風機葉片樹脂 本土首家廠商

最新更新：2019/02/18 18:16

（中央社記者潘智義台北18日電）上緯投控指出，除投資海洋風電風場外，並供應風機製造商西門子歌美颯風電葉片樹脂，做為海洋風電風機葉片所需原料，為首家供應台灣離岸風場風機材料本土廠商。

上緯指出，生產風電葉片樹脂材料除供應海洋風電風場，期盼也能成為西門子歌美颯亞洲與國際市場的供應商。

上緯表示，海洋風電（Formosa I），是上緯與麥格理資本公司、沃旭能源合作開發的示範風場，預計裝置容量為128百萬瓦（MW），位於苗栗外海；首階段8MW已商轉，第2階段120MW預計2019年底商轉。

上緯指出，海洋風電第2階段120MW共20支風機，皆由西門子歌美颯供應風機。

另外，上緯與麥格理資本公司合作的海能風電風場（Formosa II）裝置容量376MW，風場範圍位於海洋風電風場西南方，預計2019年進行陸域工程，並於2020年完工。

環保耐蝕材部分，上緯表示，2019年中國大陸環保耐蝕市場當中，半導體與光電業需求增加、火力發電需求減少，整體來說可望穩定成長。

另外，馬來西亞環保耐蝕材廠首季試產，第2季量產計畫不變。（編輯：郭萍英）1080218

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