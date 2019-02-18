雄獅旅天下全台展加盟店 年底拚30家

（中央社記者江明晏台北18日電）雄獅第二品牌「旅天下」2017年啟動門市加盟計畫，方耀旅行社今天宣布加盟開出南投埔里門市，成為第15家加盟據點，「旅天下」盼年底前全台達30間的規模，3年內拚破百家。

「旅天下」總經理李嘉寅表示，旅天下從2017年推動通路加盟計畫迄今，已有許多像南投埔里加盟門市的方耀旅行社董事長蔡志昇一樣，擁有良好在地脈絡及當地豐富觀光資源的同業先後加入旅天下團隊，預計今年底前，旅天下全台門市可望達到30間。

截至2019年第一季，「旅天下」已擁有15家加盟門市，可望在今年底前，達到全台30間加盟門市的規模，3年內加盟門市數量目標破100家。

雄獅集團於2015年正式成立「旅天下」品牌，搶攻多元客群。李嘉寅表示，「旅天下」2017年起推動整合性旅遊平台為長期目標，朝「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展，協助加盟商擴展業務範疇。

聚焦中彰投地區的方耀旅行社董事長蔡志昇，也擔任南投縣觀光協會副會長，事業版圖橫跨渡假村、民宿、餐廳、觀光茶廠等，預計今年也將率先推出5條南投在地套裝旅遊行程。他指出，埔里過去十多年並沒有大型旅行社進駐，雄獅集團旗下的「旅天下」開放加盟後，便主動洽談加盟合作事宜，未來除提供全球化商品，並提供各國簽證及護照台胞證等送件服務外，也會整合在地觀光資源，帶動發展。（編輯：黃國倫）1080218