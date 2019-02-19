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網購南北大不同 彰化瘋3C平均消費冠全台

最新更新：2019/02/19 17:49

（中央社記者吳家豪台北19日電）蝦皮購物今天公布2018年消費數據大調查發現，彰化市是全台平均消費最高的縣市，有買家一次下訂10張高規格顯示卡，單筆金額近新台幣20萬元；日訂單量最多縣市由新北市蟬聯冠軍。

根據蝦皮購物統計，中南部地區偏愛一次集中購買商品，全台平均消費最高縣市由彰化市奪冠。進一步觀察彰化市勝出原因，主要差異為3C、電腦周邊配件等高單價商品數量較多，其中更有買家一次下訂10張高規格顯示卡，單筆金額逼近20萬元。

蝦皮購物的調查發現，北部消費者偏好小額多次購買，其中新北市繼去年雙11（11月11日）、雙12（12月12日）檔期後，再度蟬聯年度「日訂單量最多縣市」冠軍。

蝦皮購物發布新聞稿指出，除了南北消費者網購行為不同之外，消費者最容易下單、最多人購物的時段在晚上10時到12時之間，其次為上班日中午12時到下午2時的午休時段，堪稱「手滑黃金期」，顯見許多消費者喜歡在睡前、午休前滑手機逛網購。

此外，蝦皮購物自2016年推出「聊聊」功能，讓買賣雙方在購物前可互動、確認，降低交易過程中的資訊落差，減少售後糾紛。截至2019年1月底，台灣蝦皮購物「聊聊」已創造超過25億則訊息，近一個月平均每天發出超過410萬則訊息，在東南亞7國之中名列前茅。

展望2019年，蝦皮購物表示，多年來在台推動「蝦皮大學」輔導計畫，針對不同類型賣家提供分眾課程，至今已輔導近4500位賣家。蝦皮購物指出，蝦皮大學將持續擴充場次，並與政府合作辦理電商講座、協助宣傳電商相關政策。（編輯：楊凱翔）1080219

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