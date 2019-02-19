台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電董事會今天核准員工現金獎金與現金酬勞總計新台幣471.4億元，以台積電目前台灣員工人數4.3萬人計算，平均每人可得109.62萬元。

台積電指出，235.7億元的員工現金獎金已於每季季後發放，另外235.7億元現金酬勞預計今年7月發放。

台積電董事會今天還核准去年度盈餘每股配發8元現金股利，並規劃於第2季核准今年第1季的每股2元現金股利，預計第4季發放，台積電股東今年每股共可獲得10元現金股息。

行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，今年估計將有165.37億元現金股利入帳。台積電董事長劉德音持有1291萬3114股，將有1.29億元股利入袋，總裁暨副董事長魏哲家持有717萬9207股，可獲得7179萬元股利。

台積電董事會並核准資本預算1141億434萬元，將用以建置先進製程產能、轉換邏輯製程產能為特殊製程產能，包括第2季研發資本預算與經常性資本預算，董事會還核准資本預算1億5036萬元，增加上半年資本化租賃資產預算。

台積電預計6月5日召開股東常會，會中將補選一名獨立董事，董事會同意提名賽靈思(Xilinx)前執行長蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)為獨立董事候選人。台積電董事會還核准營運組織15B廠資深廠長廖永豪升任副總經理。（編輯：郭萍英）1080219