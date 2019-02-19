這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制
娛樂

奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司
社會

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我
生活

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間
國際

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

標普：選舉帶來風險 印度企業營收成長恐放緩

最新更新：2019/02/19 22:51

（中央社記者康世人新德里19日專電）標準普爾公司（Standard & Poor's）今天發表一份報告預測，印度今年中央政府選舉可能會為企業帶來額外風險，印度企業營收成長可能在未來12到24個月放緩。

標準普爾發表「印度企業2019年展望－是謹慎的時候了」（Indian Corporate 2019 Outlook- Time For Caution）報告指出，印度今年的中央政府選舉可能為企業帶來額外風險，政權更替可能引發擴張性政府支出，並推高借貸成本或升高通貨膨脹率。

這份報告預測，被標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）納入評級的印度企業營收成長，可能在未來12到24個月放緩。

被評級的企業正面臨愈來愈大的全球風險，例如中國經濟放緩、貿易戰升級或是英國脫歐（Brexit）失序等。

標準普爾全球評級信用分析師維許瓦納森（Krishnakumar Somasundaram Vishwanathan）指出，由於低成本、產能擴張和良性投入價格，印度企業的業績應會保持穩定。

維許瓦納森說，除電信業外，印度其他行業的成長一直有著穩定利潤，預期這項趨勢將持續下去。（編輯：林憬屏）1080219

地機族