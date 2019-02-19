標普：選舉帶來風險 印度企業營收成長恐放緩

（中央社記者康世人新德里19日專電）標準普爾公司（Standard & Poor's）今天發表一份報告預測，印度今年中央政府選舉可能會為企業帶來額外風險，印度企業營收成長可能在未來12到24個月放緩。

標準普爾發表「印度企業2019年展望－是謹慎的時候了」（Indian Corporate 2019 Outlook- Time For Caution）報告指出，印度今年的中央政府選舉可能為企業帶來額外風險，政權更替可能引發擴張性政府支出，並推高借貸成本或升高通貨膨脹率。

這份報告預測，被標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）納入評級的印度企業營收成長，可能在未來12到24個月放緩。

被評級的企業正面臨愈來愈大的全球風險，例如中國經濟放緩、貿易戰升級或是英國脫歐（Brexit）失序等。

標準普爾全球評級信用分析師維許瓦納森（Krishnakumar Somasundaram Vishwanathan）指出，由於低成本、產能擴張和良性投入價格，印度企業的業績應會保持穩定。

維許瓦納森說，除電信業外，印度其他行業的成長一直有著穩定利潤，預期這項趨勢將持續下去。（編輯：林憬屏）1080219