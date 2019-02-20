台積電今年擬配息10元 開盤跳空漲2.5元

（中央社記者張建中新竹20日電）台積電去年度盈餘每股將配發新台幣8元股息，未來並將每季配息，加計第4季將配發今年第1季的2元股息，今年將共配發10元股息，激勵股價跳空漲2.5元，漲幅逾1%。

眾所矚目的台積電股利政策出爐，去年度盈餘每股將配發8元股息，平歷史最高紀錄，低於市場預期的9元水準。

更受市場關注的是，台積電董事會通過修訂公司章程，呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派股息，成為國內首家決定一年多次配息的企業。

台積電董事會規劃第2季核准今年第1季的每股股息2元，並預計於第4季發放。台積電今年起便將配息2次，每股共配發10元股息，若以19日收盤價229元計，殖利率4.36%。

法人認為，台積電未來每季配息，除代表內部對未來營運維持穩定獲利具高度信心，並將提高壽險與退休基金等長期投資人的誘因，對籌碼穩定具正面效果。

台積電美國存託憑證(ADR)漲0.37美元，漲幅約0.97%，台積電今天股價也有不錯表現，開盤跳空達新台幣231.5元，漲2.5元，漲幅1.09%，市值重回6兆元大關之上。（編輯：鄭雪文）1080220