這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
同婚專法草案出爐 蘇揆：異性戀同性戀都同一國
政治

同婚專法草案出爐 蘇揆：異性戀同性戀都同一國

浮潛聯想「用魚發電」高中生研究獲獎將赴美參展
生活

浮潛聯想「用魚發電」高中生研究獲獎將赴美參展

國產遊戲還願爆紅 延續返校恐怖氣氛
產經

國產遊戲還願爆紅 延續返校恐怖氣氛

兩韓時尚外交 南韓官員夾克12碼數字有玄機
國際

兩韓時尚外交 南韓官員夾克12碼數字有玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

文曄今年遇景氣逆風 每股盈餘恐下滑3%

最新更新：2019/02/21 09:33

（中央社記者吳家豪台北21日電）投顧表示，IC通路商文曄科技因通訊、工控、汽車等需求受美中貿易戰影響，今年營運面臨景氣逆風，預估2019年每股盈餘（EPS）將達新台幣4.56元、年減3%。

文曄股價今天以40.25元平盤開出，盤中翻黑下探40.1元，跌幅約0.4%。

文曄19日召開法人說明會指出，受淡季與客戶庫存調整影響，預估今年第1季營收將介於650億至700億元間，季減18%到24%，但年增31%到41%；毛利率將介於3.3%至3.5%之間，營業利益率將介於1.4%至1.6%之間。

投顧認為，半導體產業近期受到美中貿易戰、庫存調節影響，短線成長動能放緩，也影響到大部分IC通路商的業績展望。不過，美中貿易戰長期可能讓台灣中大型IC通路商拿到更多代理權，會是正面效應。例如德儀在中國的某代理商於2018年9月傳出被取消代理權，身為德儀代理商的文曄、世平可望受惠，美中貿易戰對文曄實屬短空長多。

投顧指出，文曄對2019年營運展望相對保守，預期庫存調整期將拉長至今年第2季才會完成。新增原廠代理線可望推升全年合併營收至3168.95億元，年增15.9%；因新業務比重提高，毛利率將降至3.4%，營業利益率將降至1.7%；稅後淨利預估將達26.96億元，全年每股盈餘將達4.56元、年減3%。(編輯：李信寬)1080221

地機族