文曄今年遇景氣逆風 每股盈餘恐下滑3%

（中央社記者吳家豪台北21日電）投顧表示，IC通路商文曄科技因通訊、工控、汽車等需求受美中貿易戰影響，今年營運面臨景氣逆風，預估2019年每股盈餘（EPS）將達新台幣4.56元、年減3%。

文曄股價今天以40.25元平盤開出，盤中翻黑下探40.1元，跌幅約0.4%。

文曄19日召開法人說明會指出，受淡季與客戶庫存調整影響，預估今年第1季營收將介於650億至700億元間，季減18%到24%，但年增31%到41%；毛利率將介於3.3%至3.5%之間，營業利益率將介於1.4%至1.6%之間。

投顧認為，半導體產業近期受到美中貿易戰、庫存調節影響，短線成長動能放緩，也影響到大部分IC通路商的業績展望。不過，美中貿易戰長期可能讓台灣中大型IC通路商拿到更多代理權，會是正面效應。例如德儀在中國的某代理商於2018年9月傳出被取消代理權，身為德儀代理商的文曄、世平可望受惠，美中貿易戰對文曄實屬短空長多。

投顧指出，文曄對2019年營運展望相對保守，預期庫存調整期將拉長至今年第2季才會完成。新增原廠代理線可望推升全年合併營收至3168.95億元，年增15.9%；因新業務比重提高，毛利率將降至3.4%，營業利益率將降至1.7%；稅後淨利預估將達26.96億元，全年每股盈餘將達4.56元、年減3%。(編輯：李信寬)1080221