金控家族股權架構不透明 金管會研議修法要求揭露

（中央社記者邱柏勝台北21日電）為促進金控家族股權透明，金管會正擬具股權申報表格，並約談國內金控家族，預計7、8月時先讓金控業者自願揭露申報，隨後將進一步修法，賦予法源，作為內控內稽申報基礎。

農曆年前，金管會查出新光集團利用旗下新光人壽，投資新光紡織，但在股東會前將股權移轉給新光集團轉投資公司，涉嫌規避保險業不得參與投票規定，並間接介入新紡經營權。因此金管會決定比照洗錢防制規範，要求金控集團向金管會揭露股權安排以及最終受益人。

金管會主委顧立雄指出，為讓金控股權架構透明化，金管會正擬具一個股權申報表格，日前也陸續約談金控高層，各金控已同意自願申報。由於金管會去年修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，於今年7月上路，金控大股東想無限徵求委託書，對金控持股必須超過10%，因此給了金控家族自願申報的誘因。

顧立雄指出，金管會預計7、8月會將表格給金控，由各金控自願性揭露申報。此外金管會也將進一步修正相關法規，賦予法源依據，作為將來金融機構內稽內控制度申報基礎。

不過，顧立雄也表示，目前金控家族股權架構不同，有的是透過公益信託成立基金會，有的是在免稅天堂成立公司，再買進金控股權，難以追查最終受益人。因此申報表格的內容還會再精進。至於何時啟動修法，顧立雄則說，須等各金控先申報後，才能根據申報情況擬具修正條文，今年來不及，最快明年才能送出。（編輯：趙蔚蘭）1080221