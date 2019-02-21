三星S10台灣首波開賣 拚銷售額年增一成

（中央社記者江明晏台北21日電）三星發表十週年旗艦機S10系列，台灣三星引進S10+、S10、S10e三款新機，並和全球首波國家同步在3月8日開賣，價格帶廣，落在2.49萬元至5.29萬元，目標銷售額年增一成。

三星自第一代Galaxy S系列推出以來，至今已邁入第十個年頭，今年三星搶在全球行動通訊大會(MWC)前夕，於台北時間21日凌晨在蘋果大本營美國舊金山舉行新機發表會，正式對外端出全新旗艦 Galaxy S10系列新機，分別為S10+、S10、S10e。

台灣三星今天在台舉辦上市記者會，宣布引進S10+、S10、S10e三款新機，將在3月8日和全球首波上市國家同步開賣。

三星表示，今年適逢Galaxy十週年，台灣已經累計有290萬人次使用，這次一口氣在台灣引進3款手機，價格帶分布在新台幣2.49萬元至5.29萬元，認為可以滿足不同消費者需求，尤其親民版的S10e有利吸引小資族群，期望帶動S10系列比S9系列營業額成長一成以上。

其中，三星預估，S10+、S10、S10e在台銷售占比為40%、40%、20%，有望推動三星在台產品結構達成較健康的3、3、4黃金比例(高階3成、中階3成、低階4成)，目前是2比2比6，希望能在今年年底達成此目標。

三星今天發表旗下首款摺疊手機Galaxy Fold，將在4月26日由美國市場打頭陣，售價達1980美元，折合新台幣約6萬元以上，台灣三星指出，Fold是否會引進台灣市場「不排除任何可能」，雖然可撓式面板技術成熟，但生產數量固定，三星會確保供需平衡。

Galaxy S10售價2萬9900元起、Galaxy S10+售價3萬2900元起，Galaxy S10e售價則為2萬4900元，三款手機皆於2月25日展開預購，預計3月8日正式在台開賣。

S10+還有推出12GB RAM+1TB的頂規版本，限定色系釉光黑、釉光白，建議售價上看5萬2900元，瞄準金字塔頂端族群，銷售通路以購買單機與電商為主。

三星也在台推出新款穿戴裝置，包括智慧手錶Galaxy Watch Active、智慧手環Galaxy Fit / Galaxy Fit e和真藍牙無線耳機Galaxy Buds，預計3月中下旬在台上市。（編輯：林沂鋒）1080221

三星適逢Galaxy十週年，發表S10系列手機，分別為S10+、S10、S10e，另外還有三星首款5G智慧機S10 5G。中央社記者江明晏攝 108年2月21日

三星發表S10系列手機，主打infinity O全螢幕和全球首款超聲波螢幕指紋辨識的手機。中央社記者江明晏攝 108年2月21日