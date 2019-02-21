重大里程碑 美數位廣告占比料首度超越傳統媒體

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）市場研究公司eMarketer今天表示，美國今年數位廣告支出總額預估將超越傳統媒體廣告，為歷來首見，劃下業界重大里程碑。

eMarketer預估，美國今年數位廣告總額將成長19%，達到1293億4000萬美元（約新台幣3兆9837億元），占所有廣告支出的54%。

eMarketer的報告還估計，今年美國數位廣告收入當中，行動廣告將占最大比例，超過2/3，達到870億6000萬美元。

eMarketer預測部門主管皮爾特（Monica Peart）表示：「對廣告商而言，消費者注意力持續轉向數位平台的趨勢已到轉折點，迫使廣告商現在訴諸數位媒體，尋求傳統媒體廣告中正在消失的垂手可得獲利成長和營收。」

據eMarketer估計，由於缺乏全國大選和奧運或世界盃足球賽等重大活動，今年美國電視廣告花費將減少2.2%，降至708億3000萬美元。

eMarketer表示，明年美國總統大選很可能促使電視廣告支出增加，但隨後仍將維持萎縮趨勢。

eMarketer還說，平面廣告受到重大衝擊，美國這類廣告的花費今年預估將再減少17.8%。

eMarketer的報告指出，今年在美國數位廣告市場，谷歌（Google）和臉書（Facebook）的雙頭寡占（duopoly）比例將由去年的60%降至59.3%，為歷來首度下滑。這歸咎於Google占比萎縮1個百分點至37.2%，臉書占比則略增至22.1%。

電商巨擘亞馬遜（Amazon）則很可能成長最快，估計今年在美國數位廣告占比將增加2個百分點至8.8%，進一步鞏固市場第3名地位，領先對手微軟（Microsoft）和擁有雅虎（Yahoo）及美國線上（AOL）兩品牌的威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）。

皮爾特表示：「對廣告商而言，亞馬遜有個重要優勢，尤其針對民生消費用品和直接對消費者行銷（DTC）的廠商。這個平台擁有豐富的購物者行為資料可供鎖定，還提供即時購買資料的管道…行銷人員首度能見到消費者正在購物時的『貨架』。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080221