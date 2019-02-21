1月人民幣存款餘額連4月下滑 創56個月新低

（中央社記者潘姿羽台北21日電）中國經濟前景蒙塵，人民幣也跟著退燒，據央行統計，截至今年1月底，全體國銀人民幣存款餘額2902.64億元，不只連續4個月下滑，更是56個月以來的新低水位。

中央銀行今天發布2019年1月銀行辦理人民幣業務概況，截至1月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額2575.58億元，國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額327.06億元人民幣，和上月相比雙雙下滑，合計月減81.77億元人民幣、減幅2.74%。

央行外匯局行務委員陳婉寧分析，電子業客戶把存款匯到中國大陸以支付三角貿易貨款，是人民幣存款餘額下降的主因，也不排除有季節性因素，適逢農曆春節，部分電子業在中國大陸有設廠，有些過年獎金、薪資的支出，因此人民幣存款下降。

隨著中國經濟成長趨緩，人民幣似乎也有降溫跡象，1月底人民幣存款餘額2902.64億元，降至2014年6月以來的低點。

陳婉寧指出，各銀行人民幣利率愈走愈低，對客戶來說，條件並不具有吸引力，匯率方面，儘管人民幣匯率1月走高，市場也不再一致看漲，而是眾說紛紜。

1月底國銀人民幣存款餘額下降，匯款總額則顯著攀升，DBU匯款總額月增156.84億元人民幣、升至856.29億元人民幣，OBU匯款總額則減少至543.92億元人民幣，DBU與OBU匯款總額合計1400.21億元人民幣，月增7.3%。

陳婉寧說明，除了電子業客戶把DBU的人民幣存款匯至中國大陸支付三角貿易貨款，壽險業和證券商也匯回在國外投資款項，此外，1月有一檔以人民幣計價的國際債券提前贖回，金額為2.6億元人民幣，這些都使匯款總額有較顯著增加。（編輯：楊玫寧）1080221