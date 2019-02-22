大連海關禁止進口澳洲煤 澳當局淡化處理

（中央社雪梨22日綜合外電報導）日前報導稱澳洲煤炭在中國大連海關遭禁，澳洲當局對此淡化處理，各界對於中澳外交緊張關係加劇，可能傷及兩國的重要貿易夥伴關係感到憂慮。

法新社報導，產業專家近日提醒，中國延遲澳洲製鋼用焦煤的通關時間，外媒昨天更報導大連港特別限制澳洲煤炭進口，導致澳元重貶。

中國是澳洲最大貿易夥伴，而煤炭是資源豐富的澳洲最具價值的出口貨品。

澳洲官員表示，澳洲駐北京大使已經在釐清狀況。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）淡化處理這則報導，堅持沒有煤炭被禁止進口，並指卸載時間變緩與過往對進口貨物實施「測試系統」有關。

各界臆測此次大連海關事件是否與緩解來自中國國內的壓力有關，還是對澳洲以國安危機為由，封殺中國通訊設備巨頭華為5G設備的決定進行報復。

中國外交部發言人耿爽說，中國海關是在「對進口煤炭安全質量進行風險監測和分析。這麼做的目的是為了更好的維護中國進口商合法權益及利益，並保護環境」。

從澳洲運往大連港的煤炭占澳洲出口至中國大宗貨物約10%，並且占整體出口比重僅2%。（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）1080222