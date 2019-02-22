台燿康普銓寶3台商回台設廠 投資逾67億元

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部投資台灣事務所今天核准康普材料科技、銓寶工業及台燿科技等3件台商回台投資案，3家業者將設置新產線及新廠，總投資額逾新台幣67億元，預期帶來約200個就業機會。

經濟部投資業務處今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資行動方案第7次聯審會議，核准康普材料科技、銓寶工業及台燿科技等3案，其中以台燿投資逾35億元最多，將在新竹購地建廠，增加產能因應5G及網通產業持續升溫帶來的相關產品需求，主要生產相關高階材料，將可縮短終端客戶取得材料時程，強化整體供應鏈。

康普則是三元鋰電池原料與特用化學材料製造商，將於新竹湖口既有廠區新增產線，並在苗栗頭份建新廠，總共將投資逾20億元。由於康普生產鋰電池關鍵材料，投資處認為，在全球電動車市場大幅成長趨勢下，對政府積極推動綠色能源產業深具效益。

台灣最大寶特瓶吹瓶機廠商銓寶則投入智慧製造，除增加在台全製程產線，也在中科二林科學園區打造精密零配件智慧製造工廠，共投入12億元。

根據投資處統計，歡迎台商回台投資行動方案目前已核准12家廠商申請案，總投資金額超過323億元，預估創造3900個投資機會。（編輯：郭萍英）1080222