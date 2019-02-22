全體券商1月獲利33.45億元 成長325%

（中央社記者韓婷婷台北22日電）2019年1月份台股加權指數上漲204.85點，漲幅2.11%，成交值約1.947兆元，月減5.81%，不過根據交易所統計，1月份全體證券商稅後淨利新台幣33.45億元，月成長達325.03%。

證交所表示，1月台股大盤總成交值約1.947兆元，較去年12月減少5.81%，使證券商經紀手續費收入較前月減少1.36億元(約3.62%)，惟月底發行量加權股價指數較前月上漲2.11%，使證券商自營證券出售及評價利益均較前月增加，整體自營業務淨利益較前月增加約16.28億元，統計1月份全體證券商稅後淨利33.45億元，月增325.03%。

全體證券商稅前盈餘為36.78億元，月成長399.73%，年減 40.66%；其中經紀損益16.76億元，月增38.63%，年減57.98%；自營損益14.77億元，月增1078.15%，年減12.81%；承銷損益3.68億元，月增71.16%，年減21.03%；其他1.57億元，月增129.24%，年增220.41%。

台股歷經去年第4季的大逃殺後，2019年開春以來，全球金融展開牛市反撲，投資氣氛亦由空轉多，帶動1月台股指數上漲2.11%，券商獲利跟著水漲船高；國內的投信基金規模大幅成長，達2兆7733億元，為2004年6月來最大紀錄，單月規模排行居史上第7大。（編輯：王永志）1080222