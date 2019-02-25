美中休兵延長 經長：台商回流腳步不會停

（中央社記者廖禹揚台北25日電）美國宣布延長對中國調升關稅期限，經濟部長沈榮津今天表示，待實際談判結果出爐才能評估對台產業影響，但台商回流腳步應不會因此趨緩，「現在廠商都知道要未雨綢繆」。

美中第7輪貿易談判結束，美國總統川普透過推特發文表示，原定3月1日對中國2000億美元商品關稅從10%調升到25%的期限將展延，並表示在重要結構改革議題上有實質進展，但並未提出具體內容及展延期限。

經濟部長沈榮津今天出席國艦國造本土化供應商大會前受訪表示，雖然美中雙方對這次談判都有表態，但實際談判結果尚未出爐，還無法評估對國內廠商是否有影響。

不過，沈榮津認為，台商回流腳步應不會因為美中關係緩和就趨緩，他提到，過去台商因為台灣的土地、環保、勞工成本提升而離開台灣，但沒想到會突然出現美國對中國加稅10%、甚至25%的狀況，「現在廠商都知道要未雨綢繆」。

沈榮津說，無論美中談判結果如何，一定要分散生產基地及市場布局，這是近期與台商接觸時接收到的強烈訊息；經濟部也會持續根據台商需求提供協助。

至於近期外界對中油及台水董事長人選有許多傳言，沈榮津表示尚未收到相關確切訊息，還需要再討論，此外，因為立法院已開議，經濟委員會等各委員會都已開始運作，包括仍懸缺的政務次長人選，都希望能盡快決定。（編輯：黃國倫）1080225