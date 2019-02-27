南亞科擬每股配息7.15365144元 歷史新高

（中央社記者張建中台北27日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科股利政策出爐，董事會決議每股配發新台幣7.15365144元現金股息，創歷史新高紀錄，殖利率達11.5%。

受惠有利市場環境，及製程技術與產品升級，加上位元出貨量成長，南亞科去年營運表現亮麗，營收達847.22億元，年增54%，創歷史新高，毛利率55%，營業利益率46.5%，同步改寫歷史新高紀錄。

南亞科去年稅後淨利393.6億元，每股純益12.8元，董事會今天決議配發217億元現金股息，發放率約55%，初估每股配發7.15365144元現金股息，創歷史新高，以今天收盤價62.2元計，殖利率達11.5%，實際每股股利依除息公告日股分總數而定。

南亞科董事會同時通過員工酬勞17.4億元，年增27.56%；南亞科董事會還通過今年研發及一般性資本支出預算，以43億元為限，加計董事會先前通過20奈米製程技術轉換資本支出預算的尾款63億元，今年資本支出合計以106億元為限。（編輯：蘇志宗）1080227