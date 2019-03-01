共享服務歐洲受歡迎 台製Gogoro擴大進口

（中央社記者林育立柏林28日專電）德國公司COUP在歐洲各大城市推出的Gogoro電動機車共享服務受年輕人喜愛，成立3年來車隊逐年擴張，今年規模將再度擴大。

總部位於柏林的COUP是全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）集團的子公司。2016年，COUP在柏林首度推出機車共享服務，引進200輛台灣製造的Gogoro機車，用戶透過手機App就可找到附近可借的車輛、訂車和啟動，隨租隨還非常方便。

此後，COUP的車隊規模就逐年擴張，2017年在柏林和巴黎分別有1000輛和600輛。去年，COUP在柏林、巴黎和馬德里分別有1000輛、1700輛和850輛，並在德國南部的大學城杜秉根（Tuebingen）引進30輛。

COUP執行長施馬爾（Bernd Schmaul）今天表示，柏林、巴黎和馬德里今年將各再增加500輛，車隊總數量成長40%達5000輛。其中以柏林的服務區域最大，達92平方公里，巴黎的密度最高，每平方公里就有29輛共享電動車，其次是馬德里的19輛、柏林的16輛。

租用COUP機車的基本價過去是3歐元（約新台幣100元），30分鐘後每10分鐘增加1歐元，造成許多只騎短程的用戶抱怨太貴。

今年起，柏林的租費將改成以分鐘來計價，每分鐘21歐分（約新台幣7元），至少得租10分鐘，對只騎短程的人來說相對划算，最低使用年齡也從21歲降到18歲。（編輯：高照芬）1080301