不影響民生工業 蘇貞昌：供水調度以耕作優先

（中央社記者王承中、葉素萍台北7日電）行政院長蘇貞昌今天表示，在供水總體調度，以耕作為優先，滿足農民需求，同時不影響民生工業用水。請水利署調度時特別注意，協助春耕，若無足夠供水，改採補助方式。

水情拉警報，行政院院會今天安排經濟部報告「全國供水情勢及因應作為」，由於去年11月至今降雨低於平均值，經濟部提前因應加強節水，以穩定枯水期供水需求。短期目標以3月中旬前協助主要灌區春耕插秧完成，長期以5月豐水期來臨前不進入分區供水為目標。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在行政院會後記者會轉述，行政院長蘇貞昌表示，今年降雨較往年少，新竹水庫吃緊，主要靠桃園與苗栗支援，今年近幾日降雨對於新竹水庫儲水有幫助。這次已有調度，且南部插秧都已經到8、9成以上，甚至已經完成，但中、北部較慢，現在正進行翻土等農務，許多地區如果沒有水源持續灌進，不利春耕。

蘇貞昌指出，農耕地區如果進行水量管制，已翻土的農地恐又乾裂，請水利署在調度時特別注意，協助春耕的農地儘量春耕，讓農民有耕耘也有收獲；如沒有足夠的供水，改採補助的方式，這是雙重損失。請水利署在供水的總體調度上，仍以耕作為優先，同時不影響民生用水、工業用水，請水利署秉持專業督率同仁，以滿足春耕農民的需求。

與會的經濟部政務次長曾文生表示，現在最重要的工作就是有效蓄水、跨區調度支援，水利署近幾年已在對水庫清淤增加庫容量，新竹跟桃園間的調度水管在明年也能夠做好。由於水庫用水較多比例在灌溉上，目前經濟部、農委會也合作，若能有效節約農業用水，對於民生、產業用水的保留有很大幫助。

曾文生指出，4日改變新竹、高雄的水情燈號，是為提前做預警準備，也提醒農民可以把握這波降雨機會做好春耕工作。水利署的立場就是，有機會把握水氣，就聯絡空軍在水庫集水區做人造雨，人力可為的事，就會盡量做。

對於未來南部將新增很多半導體產業的投資案，但春雨偏少似乎已成常態，如何因應？曾文生表示， 半導體產業本身都有投資再生水設備，節水工作做很多，而水利署對曾文水庫的清淤擴容也做了很多，共增加8500萬噸的蓄水量，且曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫及高屏堰都有聯通管道，做跨區調度工作，支持半導體產業的供水上，沒有太大問題。（編輯：郭萍英）1080307