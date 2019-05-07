鼎炫-KY電磁干擾材料銷量大增 4月營收創高

（中央社記者潘智義台北7日電）全球衡器暨專業電磁干擾（EMI）材料廠商鼎炫投資控股公司（鼎炫-KY）今天公布4月合併營收為新台幣1.42億元，較去年同期大增44.5%，創歷年同期新高。

鼎炫-KY統計，1至4月累計合併營收5.38億元，較去年同期成長30.77%。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料事業既有訂單穩定增長，以及國際品牌客戶今年新款筆電、平板電腦等應用產品逐步加大備貨力道，材料事業保持良好產能利用率，因去年同期比較基期較低，4月EMI材料銷售較去年同期大幅成長約9成。

鼎炫-KY強調，掌握EMI導電原材料研發設計，隨著終端消費性電子產品朝輕薄、多工、高效率等產品需求明確，推出新款柔性導電膜等材料，較既有導電材料輕薄、可彎曲、更佳的導電性能等特性，有助於增添未來切入其他應用領域接單契機，創造EMI材料業務營運動能。

衡器事業方面，鼎炫-KY指出，積極拓展智慧衡器全球市場滲透率的提升，持續透過旗下代理商強化歐美、印度地區大型連鎖超市接單表現。另外在中國農貿市場部分，雖然4月受到部分客戶要求新增產品功能，致部分訂單遞延至次月出貨，但整體衡器事業4月營收仍較去年同期維持成長。

鼎炫-KY看好中國政府對於食品安全追溯的重視，穩步建立自有品牌代理銷售通路及售後服務據點，以及智能秤重雲端管理平台推廣，創造鼎炫-KY於中國農改超趨勢下良好發展條件，帶動自有品牌市場占有率提升。（編輯：李信寬）1080507