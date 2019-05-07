川普擬對陸加徵關稅 華碩轉移生產基地因應

（中央社記者吳家豪台北7日電）美國總統川普揚言將上調中國商品的關稅，電腦品牌廠華碩共同執行長胡書賓今天表示，華碩已啟動因應方案，轉移相關產品線的生產基地到台灣、越南等地，對華碩影響有限。

川普不滿美中貿易談判進度緩慢，威脅10日起將對價值2000億美元中國商品課徵的懲罰性關稅從10%調高到25%。胡書賓今天在華碩線上法人說明會回答提問時表示，美中貿易戰的發展瞬息萬變，若川普提高中國商品的關稅，對於華碩影響以主機板、顯示卡產品為主，對桌機也有一些影響。

胡書賓說，先前美國對中國商品課徵10%關稅時，華碩已經與供應商及合作夥伴討論因應方案，在大陸以外地區包含台灣、越南，把相關產品線轉移到這些地點，若關稅調高到25%，對華碩的影響應該非常有限，因為先前已做轉移。

他表示，華碩銷售到美國的產品線營業額占公司整體營收10%到15%，主要是個人電腦（PC）相關產品。去年在美中貿易比較緊張的時候，華碩就與所有代工夥伴與供應商討論過所有可能外移生產基地的因應措施，當時就有些腹案；由於美中貿易隨時都可能發生最壞狀況，會用最快速度啟動因應措施。

針對英特爾中央處理器（CPU）缺貨問題，華碩共同執行長許先越指出，缺貨最嚴重應該是去年第4季，英特爾從今年第1季開始陸續改善供貨，高階CPU的缺口已很小，中低階CPU缺口還有一些，但高中低階CPU供貨要完全補足，可能要到今年第3季，推估英特爾CPU缺貨對華碩出貨影響約個位數百分比。

許先越說，華碩從去年下半年開始調整產品組合，以符合英特爾供貨的CPU，同時也增加超微（AMD）CPU比例，增加幅度約為低至中個位數百分比。

華碩去年12月宣布智慧型手機策略轉型，聚焦高階與專業用戶。許先越透露，預計5月16日將在西班牙舉行第6代ZenFone手機全球發表會，台灣會在5月22日正式發表；華碩在手機設計上有些獨特想法，希望能帶給客戶很好的使用體驗。

針對電競手機ROG Phone，許先越說，華碩持續「鴨子划水」，預計今年下半年推出第2代，並加強與內容和生態系的合作，設法把整體市場規模做大。

外傳華碩有意攜手中國社交媒體與遊戲大廠騰訊，許先越低調表示「時機未到」，不方便做正式評論。但他強調，每個生態系的廠商只要有意願合作，華碩都歡迎。

許先越認為，目前全球純電競手機市場規模約數十萬台，未來有機會增加到數百萬台；華碩內部已設定積極目標，希望未來電競手機市占能達30%到50%。若未來華碩手機一年出貨量能達百萬台以上，有機會做到損益兩平。

法人預估，華碩今年第2季不含手機的營收將介於700億元到750億元之間，有機會優於去年同期的714億元，呈現正年成長；第2季營業利益率應可穩定維持在1%到2%之間，並看好導入新產品後，第3季營業利益率將回升到3%。（編輯：張均懋）1080507