更多編輯台推薦新聞：
嘉中林晉毅錄取哈佛大學 創近百年校史紀錄
生活

嘉中林晉毅錄取哈佛大學 創近百年校史紀錄

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

沒有書名簡介也熱賣 覆面書靠編輯登暢銷榜
文化

沒有書名簡介也熱賣 覆面書靠編輯登暢銷榜

Met Gala盛大登場 女神卡卡換裝秀演繹敢曝美學
娛樂

Met Gala盛大登場 女神卡卡換裝秀演繹敢曝美學

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

英特磊外包商失誤 出貨估遞延1至2個月

最新更新：2019/05/08 09:16

（中央社記者韓婷婷台北8日電）受到液態氮外包廠商施工失誤，導致延遲出貨影響，分子束磊晶（MBE）半導體磊晶片廠英特磊IET-KY4月營收新台幣4800萬元，較上個月減少23.8%，也較去年同期減少0.9%。

英特磊表示，4月營收受到影響主要是因液態氮承包廠商施工疏失，導致MBE磊晶設備延遲出貨，預估這波延遲出貨再1至2個月即可遞補回來，後續賠償損失將交由保險公司處理。

英特磊累計1至4月營收2.29億元，年減4.27%。

現行化合物半導體商用磊晶製程技術，大致可分成MOCVD（有機金屬氣相沉積法）和MBE（分子束磊晶技術）。而英特磊兩樣製程技術都可做，並採用MBE技術從事砷化鎵(GaAs)、銻化鎵(GaSb)、磷化銦(InP)化鎵等三五族化合物半導體磊晶(Epi)的生產，擁有從基板到磊晶的垂直整合技術能力。

磊晶可提供無線通訊、衛星通訊、光纖通訊5G等商用，甚至是太空與國防上的紅外線感測、夜視、攝影等產品應用，受惠5G基礎建設布建，以及車用化合物晶片的需求將逐步增加，都為磊晶市場未來增加成長動能。（編輯：楊凱翔）1080508

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報