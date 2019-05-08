英特磊外包商失誤 出貨估遞延1至2個月

（中央社記者韓婷婷台北8日電）受到液態氮外包廠商施工失誤，導致延遲出貨影響，分子束磊晶（MBE）半導體磊晶片廠英特磊IET-KY4月營收新台幣4800萬元，較上個月減少23.8%，也較去年同期減少0.9%。

英特磊表示，4月營收受到影響主要是因液態氮承包廠商施工疏失，導致MBE磊晶設備延遲出貨，預估這波延遲出貨再1至2個月即可遞補回來，後續賠償損失將交由保險公司處理。

英特磊累計1至4月營收2.29億元，年減4.27%。

現行化合物半導體商用磊晶製程技術，大致可分成MOCVD（有機金屬氣相沉積法）和MBE（分子束磊晶技術）。而英特磊兩樣製程技術都可做，並採用MBE技術從事砷化鎵(GaAs)、銻化鎵(GaSb)、磷化銦(InP)化鎵等三五族化合物半導體磊晶(Epi)的生產，擁有從基板到磊晶的垂直整合技術能力。

磊晶可提供無線通訊、衛星通訊、光纖通訊5G等商用，甚至是太空與國防上的紅外線感測、夜視、攝影等產品應用，受惠5G基礎建設布建，以及車用化合物晶片的需求將逐步增加，都為磊晶市場未來增加成長動能。（編輯：楊凱翔）1080508