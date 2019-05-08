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憂美中貿易協議可能破局 亞股收盤一片慘跌

最新更新：2019/05/08 19:35

（中央社香港8日綜合外電報導）由於投資人日益擔憂美中兩國原本要簽訂的貿易協議可能破局，導致亞洲股市今天收盤一片慘跌。

亞股今年經歷數個月漲勢後，美國總統川普5日揚言，10日起對中國輸美價值2000億美元商品的關稅稅率由原先10%調升至25%，消息震驚全球，升高美中貿易戰再起的憂慮。

儘管北京仍堅持派出貿易談判代表赴美參加9日和10日的協商，但觀察人士指出，投資人已喪失信心，雙方談判登場前市場充滿了不確定性。

Glenview資本管理公司（Glenview Capital Management）執行長羅賓斯（Larry Robbins）表示：「全球兩大經濟體美國和中國未來要不打貿易戰，要不處於和平狀態。答案是什麼只有一兩個人知道，而這一兩個人並非我們這些在華爾街的人。」

他還說：「這個關鍵的一週，預計會有一些變動。」

由於川普揚言調漲中國銷美商品關稅，導致亞股6日慘跌，昨天小幅反彈。但華爾街慘跌再影響亞股，投資人紛紛採取避險。

上海和香港股市今天收盤下跌超過1%，原因是投資人對於中國低於預期的出口數據感到震驚，這個數據凸顯美中貿易戰對中國和全球經濟的衝擊。

東京股市收盤下挫1.5%，雪梨股市下跌0.5%，首爾股市下跌0.4%。新加坡股市下挫0.8%，馬尼拉股市則收高0.2%。

台北、曼谷、孟買和雅加達股市也收黑。

然而，紐西蘭中央銀行今天將利率調降到歷史新低，這是2016年11月以來首次降息，顯示進一步降息的跡象，有助於威靈頓股市收高0.4%。（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080508

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