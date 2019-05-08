川普調高關稅推文102字 每個字讓股市蒸發4千億

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普本週發推文102字，宣布將調高對中國進口商品的關稅，全球股市應聲蒸發大約1.36兆美元，平均一字抹去130億美元（約新台幣4024億元）的股票市值。

川普5日在推特發文說，計劃本周五（10日）調高對中國產品的關稅。消息一出，全球股市應聲震盪，不僅引發股價大跌，連市場波動性也捲土重來，素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）2天內飆高50%，自1月以來首度衝破20。

截至上週末前，投資人已有一段時間不再擔心美中貿易關係引發的風險，如今風險再度湧現。先前幾週，由於投資人愈來愈有信心貿易談判進展順利，以及主要央行立場轉向鴿派，而且美國企業獲利情況優於預期，使得市場處於自我感覺良好狀態。

駐雪梨盛寶金融（Saxo Capital Markets）澳洲市場策略師克雷（Eleanor Creagh）指出：「多數市場參與者原先認定篤定可達成貿易協議，最新轉變為市場平添新的不確定性。」

川普5日中午突然發推文表示，過去10個月來，中國高達500億美元的高科技商品已向美國支付25%關稅，其他2000億美元商品也被課徵10%懲罰性關稅，中國向美國支付的這些關稅，是美國經濟取得重大成果的部分原因。

川普接著表示，這些已經被課徵10%懲罰性關稅的商品，從10日起稅率將提高到25%。他還預告，中國仍有3250億美元出口到美國的其餘商品尚未被課徵關稅，不久後也將被課徵25%關稅。

川普指出，這些支付給美國的關稅對商品成本影響不大，主要是由中國承擔。

川普在結尾說，與中國的貿易談判仍持續進行，但進度「太慢了」，因為中國試圖重新談判。他最後說：「不行！」

針對過去2天發生的市場震盪，各有不同解讀。有人認為這只是市場減速，回吐今年的漲幅，也有人認為，這不禁令人認真思考當下牛市能否繼續下去。

摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）全球市場策略師克萊格（Kerry Craig）仍然相信中美可以達成貿易協議，但可能要花費比預期更久時間。他說：「全球股市已上漲許多，投資人可能已在尋找理由獲利了結，導致市場回檔。」（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1080508