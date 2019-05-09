國稅局：農漁會改帳號 委託取款繳稅要注意

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）5月報稅季，不想荷包一次大失血的民眾，除信用卡，也常選擇委託取款轉帳繳稅，延到6月上旬再扣款，不過，國稅局提醒，今年有多達131家農漁會變更客戶存款帳號，錯輸舊帳號，恐導致繳稅失敗。

現行繳納綜所稅方式有7種，包括到金融機構或超商現金繳納，以ATM、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳繳納、信用卡繳納，及委託取款轉帳繳稅等。

高雄國稅局說，其中大多繳納方式是當下付款或扣款，想延遲繳稅時間點，就要選信用卡或委託取款轉帳繳稅。以今年為例，委託取款轉帳繳稅的扣款時間點為6月12日，只要在這之前，帳戶內有足夠金額可繳稅即可。

不過，要特別提醒，因應農漁會資訊系統整合，今年有多達131家農漁會變更金融機構代號以及客戶存款帳號，申報綜所稅時，記得不要沿用或填入舊帳號。有疑問的民眾可上「農漁資訊共用網站」查詢。

此外，今年有部分金融機構改變帳號長度，包括高雄地區高雄農會以及台中地區台中農會，今年存款帳號總位數也從13位擴增為14位，以及凱基銀行存款帳戶由12位增加至14位。

高雄國稅局表示，若輸入舊的金融帳號，導致扣款失敗，將因未在5月綜所稅申報期間內完稅，遭加徵利息；計息方式為依照郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計，與稅款一併徵收。

同時，填錯金融帳號，也會造成直撥退稅失敗，只能改以寄送退稅憑單的方式辦理。民眾領到退稅憑單掛號信後，得自行多跑一趟前往指定金融機構領取退稅。（編輯：郭萍英）1080509