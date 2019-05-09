更多編輯台推薦新聞：
殯儀館情境體驗 酒駕者：以後不敢了
社會

殯儀館情境體驗 酒駕者：以後不敢了

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

50元紙鈔少了個i 澳洲央行糗認拼錯字
國際

50元紙鈔少了個i 澳洲央行糗認拼錯字

字母哥20分退塞爾蒂克 公鹿闖東區冠軍賽
運動

字母哥20分退塞爾蒂克 公鹿闖東區冠軍賽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

富驛-KY汰弱留強 處分中國4間旅館

最新更新：2019/05/09 20:56

（中央社記者江明晏台北9日電）富驛-KY今天宣布，擬以不低於1000萬美元的價格，轉讓在中國的4間直營酒店，售予對象為開曼群島基金，預估處分利益為新台幣4000萬元，未來將向買方收取品牌授加盟費及服務費用。

連鎖飯店富驛-KY今天召開重訊宣布，董事會決議通過，擬以不低於1000萬美元的價格轉讓全資子公司富驛國際酒店管理公司及其100%轉投資的泊逸酒店管理發展(南京)有限公司、蘇州網棧酒店有限公司及富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司等3家孫公司，其中包含100%持股的北京中關村、北京燕莎、蘇州觀前及南京江寧等4家仍在營運的直營酒店，售予對象為開曼群島基金GMCM Capital Partners – SPC，預定將於今年第2季完成股權轉讓。

富驛-KY指出，出售後將酒店品牌授權買方用於上述4家酒店，並與買方簽訂品牌授權及委託經營合約以收取加盟費及服務費用，提高本公司未來獲利率。富驛-KY目前在中國只剩上海徐家匯一家直營酒店。

富驛-KY說明，股權出售價金將不低於1000萬美元，預估處分利益為新台幣4000萬元。實際處分利益將依股權交割時帳面價值於股權轉讓完成並扣除相關成本後，一次認列。

富驛-KY強調，處分股權除可充實營運資金，具體用於償還借款，改善財務結構外，另透過集團多年經營管理連鎖飯店經驗轉做品牌授權管理，預期將可提高經營效率，對股東權益應有正面效益。（編輯：林沂鋒）1080509

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報