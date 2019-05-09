富驛-KY汰弱留強 處分中國4間旅館

（中央社記者江明晏台北9日電）富驛-KY今天宣布，擬以不低於1000萬美元的價格，轉讓在中國的4間直營酒店，售予對象為開曼群島基金，預估處分利益為新台幣4000萬元，未來將向買方收取品牌授加盟費及服務費用。

連鎖飯店富驛-KY今天召開重訊宣布，董事會決議通過，擬以不低於1000萬美元的價格轉讓全資子公司富驛國際酒店管理公司及其100%轉投資的泊逸酒店管理發展(南京)有限公司、蘇州網棧酒店有限公司及富驛時尚酒店管理發展(北京)有限公司等3家孫公司，其中包含100%持股的北京中關村、北京燕莎、蘇州觀前及南京江寧等4家仍在營運的直營酒店，售予對象為開曼群島基金GMCM Capital Partners – SPC，預定將於今年第2季完成股權轉讓。

富驛-KY指出，出售後將酒店品牌授權買方用於上述4家酒店，並與買方簽訂品牌授權及委託經營合約以收取加盟費及服務費用，提高本公司未來獲利率。富驛-KY目前在中國只剩上海徐家匯一家直營酒店。

富驛-KY說明，股權出售價金將不低於1000萬美元，預估處分利益為新台幣4000萬元。實際處分利益將依股權交割時帳面價值於股權轉讓完成並扣除相關成本後，一次認列。

富驛-KY強調，處分股權除可充實營運資金，具體用於償還借款，改善財務結構外，另透過集團多年經營管理連鎖飯店經驗轉做品牌授權管理，預期將可提高經營效率，對股東權益應有正面效益。（編輯：林沂鋒）1080509