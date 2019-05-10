振樺電第2季營利率 法人估回到10%以上

（中央社記者吳家豪台北10日電）工業電腦廠振樺電今年第1季本業逐步回溫，毛利率與營業利益率雙升。法人預估，在POS（端點銷售系統）及子公司瑞傳貢獻下，振樺電第2季營業利益率將回升至10.6%。

振樺電今年第1季合併營收新台幣22.88億元，年增2.3%；營業利益2.05億元，季增32%，年增近25%；歸屬於母公司淨利1.12億元，每股盈餘（EPS）1.5元。第1季毛利率34%，季增2.2個百分點；營業利益率8.9%，季增3.1個百分點。

法人表示，振樺電第1季營收年增2.3%，低於市場預估的年增9.7%，主要因為POS出貨較少及自助服務平台KIOSK客戶訂單遞延出貨，但瑞傳營收仍有10%以上的成長率。毛利率方面，POS毛利率已回到42%到44%；瑞傳因產能利用率提高，毛利率提高至30%。

法人認為，KIOSK訂單遞延，可能使振樺電今年第2季營收成長率仍低於市場預期，但在POS及瑞傳毛利率回升帶動下，振樺電第2季營業利益率可回升至10.6%。

由於振樺電新產品Modul Kiosk將於今年第3季底才出貨，以及KIOSK客戶訂單遞延至下半年，法人下修振樺電2019年合併營收預估值3.9%至104.3億元，將年增6.2%；營業利益率預估值從10.8%小幅下調至10.6%，預估2019年EPS將達8.17元。（編輯：郭萍英）1080510