綠電契約改合意制 台電初版配套方案3週後出爐

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台電表示，已簽訂的購售電契約，未來將由雙方合意解約或續約，台電將與律師討論，預計2到3週後會提出初步配套措施。台電也強調，將兼顧活絡綠電發展以及公眾利益。

再生能源發展條例修正案上路，規定用電大戶需設置一定比例再生能源，而企業也可以自由轉換躉購及直供轉供。不過，先前有企業指出，綠電業者多已與台電簽約，產業界較難找到合適的綠色能源。對此，經濟部能源局、工業局與台電在昨晚召開會議，討論相關事宜。

與會的經濟部官員指出，主要針對106年電業法上路前以及106年到今年5月電業法修法前的契約，由於上述時期的自由轉換躉購(賣給台電)或直供轉供(賣給客戶)制度仍不明確，要請台電將合約法律問題釐清後，才能進一步討論，至於下次開會時程仍不確定。

台電指出，會議初步達成3項共識，首先，台電與綠電業者的契約屬於私契約，未來將採「合意制」，由雙方決議解約或續約。台電內部將與律師商討研議，包含如何修改契約、後續法律問題等。預計2到3週後，台電會提出配套措施，不過，完整配套方案尚未訂定出爐時程。

台電解釋，綠電有較高、低價區別，台電當然樂見企業買走較貴的綠電，不過，合約牽涉公眾利益，修改法律也較複雜，內部需要時間討論。並強調，台電一定會兼顧活絡綠電發展以及顧兼公眾利益。

台電表示，第2點則是「公用售電業電力排碳係數」，因為出走的綠電不能算在台電的減碳內，後續能源局將訂出配套機制；經濟部官員指出，近期將再研議配套方案。

台電指出，第3點是，依照去年風能、太陽能共發34億度綠電，足以因應市場當前需求，不過，仍待市場需求明朗化，才能知道未來實際供需量。（編輯：鄭雪文）1080510