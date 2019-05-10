鼎炫-KY首季淨利年增96% 創歷年同期新高

（中央社記者潘智義台北10日電）全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫投資控股公司今天董事會公布第1季稅後淨利新台幣0.69億元，年增96%，稅後每股盈餘(EPS)為1.36元，創歷年同期新高。

鼎炫-KY（鼎炫投資控股公司）表示，衡器、電磁干擾（EMI）雙業務在淡季中保持良好動能，加上營業成本及費用控管得宜，帶動第1季獲利走揚。

鼎炫-KY統計，第1季合併營收為3.97億元，較去年同期成長26%，衡器、EMI材料雙事業營收比重分別為48%、52%，其中EMI材料事業銷售表現較去年同期成長35%，此外，集團積極拓展全球智慧衡器市場滲透率，帶動智慧衡器銷售占衡器事業比重攀升至13%水準。

鼎炫-KY說，第1季整體產能利用率隨客戶訂單需求暢旺，維持良好水準，加上持續優化兩大事業銷售結構效益顯現，帶動第1季整體毛利率及營業利益率分別達41%及24%，相較去年同期的40%、24%維持不錯表現。

展望2019年第2季，鼎炫-KY看好EMI材料事業主要客戶新舊款產品訂單出貨，整體出貨有機會持續放大，在衡器事業方面，積極拓展智慧衡器全球市場滲透率的提升，深耕中國農改超市場商機，同步強化歐美、印度地區大型連鎖超市ODM接單表現，以期創造新一波銷售成長契機。

鼎炫-KY指出，將積極拓展智慧衡器全球市場滲透率的提升，目前在中國已穩步建立自有品牌代理銷售通路及售後服務據點，以及智能秤重雲端管理平台推廣，並同步強化歐美、印度地區大型連鎖超市設計代工業（ODM）接單表現。（編輯：趙蔚蘭）1080510