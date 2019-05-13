美中貿易戰升溫 電機機電族群觸波段低點

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美中貿易戰再升溫，電機機械和工具機大廠今天股價走弱，其中從5月到今天盤中低點，上銀跌幅已超過15%，而直得5月以來跌幅達19%，東台、亞德客-KY也來到波段低點。

美國不僅對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅、從10日起由原先的10%增加到25%，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）宣布，在美國總統川普指示下，對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

工具機、傳動元件和電機大廠今天盤中股價弱勢，上銀最低來到247.5元，跌4.8%，從5月開始到今天盤中低點，上銀股價跌幅已超過15%。直得盤中最低來到91.3元，跌7.2%，5月以來跌幅達19%。

東台今天開低走弱，盤中最低來到18.2元，一度跌7.8%，是4月以來波段低點。永冠-KY盤中最低來到59元，跌7.8%，是1月下旬以來波段低點。亞德客-KY盤中最低來到359元，跌4.5%，是2個月來低點。

展望景氣動向，上銀日前表示，不管最後中國大陸和美國談判會進行到哪種階段， 景氣不會更差，應該在第2季就會落底。不過從機械產業來看，工具機產業可能要到第3季落底。

台灣機械工業同業公會日前表示，美中貿易戰升溫對台灣機械業者是「短空長多」，部分生產業者對機械廠商短期訂單可能因而再觀望延後，若美國對中國關稅再增加到25%，可能影響部分訂單。

不過，長期來看，去年下半年開始，部分生產業者開始布局中國以外的第二生產基地，逐步轉向越南、印度、墨西哥和巴西等地設廠，因此添購新機械設備的商機開始浮現，預期相關商機預期可延續5年到10年，長期對機械廠商來說有正面挹注。（編輯：郭萍英）1080513