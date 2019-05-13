宏達電毛利率連5季成長 首季每股仍虧近3元

（中央社記者江明晏台北13日電）宏達電今天公布首季財報，已連續5個季度毛利率成長，但智慧機市場競爭，VR規模還未撐起營運，首季稅後淨損為24.6億元，每股稅後虧損為2.98元，但已較去年第4季收斂。

宏達電近年遭逢市場競爭，連續3年大虧5個股本，去年首季受惠出售Piexl團隊予Google獲利入帳，挹注業外，終結連3年虧損；2018年營收新台幣237億元，營業毛利為5.15億元，稅後純益120億元，每股純益14.72元。

但本業轉正仍舊考驗宏達電；宏達電今天公布2019年第一季合併財務報告，營業收入為新台幣29.4億元，毛利率由去年第4季的8%增加至14.7%，已連續5個季度毛利率成長。營業淨損為27.3億元，營業利益率為負92.9%，稅後淨損為24.6億元，每股稅後虧損為2.98元，但已經比去年第4季每股虧損5.27元的幅度收斂。

宏達電日前董事會也決議股利分派，每股將配發現金股利0.38元，預計共發放3.11億元現金，打破宏達電連續3年股利掛零紀錄。

智慧機市場競爭，宏達電持續耕耘VR領域，打造VR軟硬體生態鏈，在硬體的部分，宏達電推出VIVE Pro Eye頭戴式顯示器，內建眼球追蹤功能，近期內即將上市；VIVE Focus Plus：於3月底針對企業市場推出的VR一體機，採用雙6DoF控制器，讓用戶能夠以與PC VR設備相同的自由度與虛擬環境無縫流暢互動。已於4月開始陸續出貨。

在軟體的部分，宏達電推出全球首創無限量VR訂閱服務Viveport Infinity，擴展了Viveport服務的價值。除了Vive設備之外，Viveport Infinity也將支援其他多款VR設備。

宏達電也瞄準5G，首款革命性5G MOBILE SMART HUB新亮相，最近新增英國的Three、德國的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise和芬蘭的Elisa等歐洲電信商，都將提供HTC 5G Hub服務電信客戶；宏達電也持續透過Exodus Project投資區塊鏈生態系統。（編輯：李信寬）1080513