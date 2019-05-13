中橡：今年碳黑產量可望超越去年

（中央社記者潘智義台北13日電）國際中橡總經理黃柏松今天在法人說明會表示，第2季下游客戶開工率回升，中國大陸工廠運轉趨穩。台灣林園廠去年改善汽電共生設備，今年碳黑產量可望超越去年。

中橡公布，2018年合併營業收入新台幣244億3172萬元，較2017年增加21%，合併稅後淨利32億5246萬元，較2017年增加41%，每股稅後盈餘（EPS）達4.18元。2019年第1季合併營收60億6889萬元，年增12%，合併稅後淨利7億9009萬元，年減4%，EPS為0.88元。

黃柏松指出，以2018年全年營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達69%、生技事業群占約17%、電池事業群相關產品則占14%。碳黑事業群自2018年第4季以來，中國大陸受美中貿易戰紛擾，輪胎客戶持續去庫存，中國大陸經濟及車市成長力道放緩，使中國大陸市場獲利不如預期。

展望第2季，他說，美國碳黑市場需求依舊強勁，因應美國同意令（Consent Decree） 要求環保設備投資，各家業者陸續漲價，美國市場將成為今年國際中橡成長動能之一。

他說，印度為世界高度成長經濟體，2017年至2022年碳黑需求年複合成長率高達4.9%，高於全球平均成長率2.8%，碳黑業者因看到此缺口，紛紛在印度進行擴廠及擴產計畫，碳黑供應量也將逐年成長。

另外，國際中橡碳黑事業非輪胎客戶逐年成長，相較2017年的占比為23%，至2018年占比已成長至28%；非輪胎客戶銷量較2017年成長13%。碳黑事業群將持續投入研發，擴大客戶群及產品應用，提高利基型產品比重。

中橡指出，電池事業群2018年產量與銷量表現均較2017年稍佳，也啟動擴產計畫。2019年將持續聚焦發展儲能調頻用鋰電池；儲能系統因配合政府綠能政策發展，再生能源購置需求轉強，將為快速充電、高功率鋰電池市場帶來下一波成長動能。

中橡轉投資能元科技研發團隊將持續與供應商合作，採用高階材料以及優化製程，將三元鋰電池推向更廣泛的應用，觸角深入生活各層面。

中橡投資生技事業群孤兒藥權利金的貢獻持穩，目前委託研究機構持續進行新藥的開發，累積未來成長動能。（編輯：林沂鋒）1080513