空難陰霾仍在 美中貿易戰升溫恐再重創波音

（中央社紐約13日綜合外電報導）全球停飛波音公司（Boeing）旗下最暢銷的737 MAX系列客機，已使這家美國航空巨擘深陷危機，美中貿易戰陡然升級，恐使波音間接受害。

法新社報導，中國官媒「環球時報」（Global Times）總編輯胡錫進今天表示，北京在貿易戰升溫之際避開華府攻勢，恐對波音訂單構成衝擊。

胡錫進推文說：「中國可能停止採購美國農產品和能源，減少波音訂單並限制美國對中國服務貿易。」

胡錫進發表上述言論前，北京當局宣布將對價值600億美元的美國商品加徵關稅，自6月1日生效，報復美國祭出新一輪加徵關稅措施。

波音發言人對法新社說：「我們有信心，美中會繼續展開貿易會談，並達成對雙方製造業者和消費者都有利的協議。」波音此言企圖安撫各界。

不過波音股價午盤重挫4.5%，跌到338.74美元。

航空諮詢公司Leeham Company董事總經理韓密爾頓（Scott Hamilton）說：「任何訂單大幅減少都對波音不利。然而，中國自己也會受害。」

他提到，中國是波音的供應商之一，波音的完工和交付中心就位於上海。

2018年，波音從中國進帳138億美元，相當於公司整體營收的近14%。

根據Leeham Company，過去5年，波音生產的商用飛機約1/4出口到中國，支撐波音數以萬計工作機會。

CFRA Research分析師柯瑞多（Jim Corridore）說：「我們注意到中國航空公司發展迅速，必須繼續訂購和接收飛機，光靠空中巴士（Airbus）無法滿足這樣的需求。」

「我們認為，中國懂得不斷成長的航空旅行業務對其經濟的正面影響。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1080514